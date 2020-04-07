В Москве и области начался массовый скрининг населения. Уже сегодня тест на COVID-19 можно сдать, не выходя из дома. Речь пока идет о платном тестировании, которое проводится бесконтактно. Как проводится и сколько стоит эта процедура?

В Москве и области начался массовый скрининг населения. Уже сегодня тест на COVID-19 можно сдать, не выходя из дома. Речь пока идет о платном тестировании, которое проводится бесконтактно. Как проводится и сколько стоит эта процедура?- Добрый день! Вам звонит врач из ЦМД НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Вы оставили на нашем сайте заявку. Мы звоним для того, чтобы ее подтвердить.Сотрудник НИИ эпидемиологии связывается с клиентом, который оставил заявку на тестирование. Провериться на коронавирус COVID-19 теперь можно и дома. Уже через пять минут медработник института выезжает по адресу в спальный район на Рязанском проспекте.Клиент, который заказал тестирование, может быть носителем коронавируса, поэтому соблюдаем все меры предосторожности. Медицинская сестра также использует индивидуальные средства защиты. По инструкции сотрудник института облачается в защитный костюм прямо в подъезде, на лестничной клетке."Очки, респиратор, одноразовые перчатки и одноразовый халат", — объясняет сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Альбина Ахматзиаева.Для соблюдения безопасной дистанции медсестра вешает пакет, внутри которого находится тест, на дверную ручку, отходит на 2 метра и только после этого звонит клиенту.- На ручке вашей двери на внешней стороне находится пакет для самостоятельного забора материала.Анализ человек берет сам под чутким руководством врача. Весь процесс — мазок из полости рта — занимает меньше минуты. Клиент закрывает пробирку с тестом и отправляет ее обратно в пакет."Мы сейчас находимся в самоизоляции, никуда не выходим. Здесь все доставили прямо к порогу, и данный метод наиболее безопасный", — говорит Инна Черешенко.Тест на дому Роспотребнадзор запустил для тех, кто боится бессимптомного течения коронавируса. Сдать анализ может любой желающий — но не бесплатно."Сегодня мы принимаем заявки на завтра. Услуга стоит 1250 рублей. Выезд по Москве стоит 650 рублей", — говорит руководитель подразделения розничных продаж Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Лазарева.Результат тестирования будет готов максимум через два дня. Ответ придет на электронную почту. Если анализ окажется положительным, больному нужно обязательно вызвать врача. Впрочем, данные о новом случае заражения и так попадут в Роспотребнадзор.