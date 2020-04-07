Американские эпидемиологи обнаружили, что в странах, где проводилась программа вакцинации от туберкулеза, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы не было. Заболеваемость COVID-19 составила 38 на миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как при отсутствии такой программы — 358 на миллион.

В странах, где делают прививку БЦЖ, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы нет. К такому выводу пришли эпидемиологи из Техасского университета.Исследователи сравнили показатели распространения COVID-19 и смертности от него в зависимости от наличия программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах.Оказалось, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на миллион, а смертность — 4,28 на миллион. В странах, где нет этой прививки, показатели были следующие: заболеваемость 358 на миллион, смертность 40 на миллион. То есть более чем в десять раз больше, пишет The Irish Times.В настоящее время похожие исследования о том, что БЦЖ в разы снижает заболеваемость коронавирусом, проходят в Австрии, Нидерландах, Греции и Германии. В США, Италии, Нидердандах и еще в ряде стран противотуберкулезные прививки делаются лишь узким категориям граждан (шахтеры, заключенные и т.д.). В России прививка БЦЖ делается всем новорожденным в роддоме на 3-7 день жизни, если нет противопоказаний или отказа родителей.БЦЖ — это транслитерация аббревиатуры BCG, образованной от французского словосочетания Bacillus Calmette-Gurin, то есть "Бацилла Кальметта-Герена". Вакцина защищает человека от туберкулеза. В России эту прививку делают новорожденным в роддомах.По последним данным ВОЗ, в результате пандемии коронавируса во всем мире заразились более 1,2 миллиона человек, около 67,6 тысячи умерли.