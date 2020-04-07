В связи с переносом летних Олимпийских игр 2020 года на следующее лето, квалификационные турниры по видам спорта к соревнованиям в Токио завершатся 29 июня 2021 года. Как уже сообщали Вести.Ru, сама Олимпиада из-за пандемии коронавируса пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В связи с переносом летних Олимпийских игр 2020 года на следующее лето, квалификационные турниры по видам спорта к соревнованиям в Токио завершатся 29 июня 2021 года. Как уже сообщали 33Live.RuRu, сама Олимпиада из-за пандемии коронавируса пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.Как сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России, система квалификации будет представлена Международным Олимпийским комитетом до конца текущего месяца. 5 июля 2021 года национальные ведомства должны представить окончательные списки атлетов, которые примут участие в соревнованиях."В настоящее время из-за вспышки коронавируса невозможно говорить о конкретных сроках и местах проведения отдельных отборочных турниров, — сказано в заявлении МОК. – Мы стремимся завершить адаптацию квалификационных систем к середине апреля и незамедлительно сообщим о результатах проделанной работы всем заинтересованным сторонам".На данный момент определены обладатели примерно 57% лицензий на Игры в столице Японии. Всего в них примут участие примерно 11 тыс. спортсменов. Пока неизвестно, в каком статусе будут участвовать в Олимпиаде представители России.