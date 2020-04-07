Атакующий полузащитник немецкой Баварии Томас Мюллер продлил контракт с клубом. 30-летний немец подписал соглашение с мюнхенцами, рассчитанное на три года – до 30 июня 2023 года.

Атакующий полузащитник немецкой "Баварии" Томас Мюллер продлил контракт с клубом. 30-летний немец подписал соглашение с мюнхенцами, рассчитанное на три года – до 30 июня 2023 года."Я в "Баварии" уже две трети своей жизни, – приводит слова Мюллера пресс-служба мюнхенцев. – Нельзя сказать, что я играю за клуб или клуб за меня. Мы сражаемся друг за друга. Для меня контракт с "Баварией" – не просто работа. Это моя страсть. Я рад, что буду здесь еще три года и сделаю все возможное на поле".