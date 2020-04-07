Президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство тем, что Индия запретила поставки лекарства, которое он считает прорывным в плане борьбы со вспышкой коронавируса в мире, передает BBC.

Президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство тем, что Индия запретила поставки лекарства, которое он считает прорывным в плане борьбы со вспышкой коронавируса в мире, передает BBC.Трамп ранее позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди в воскресенье, на следующий день после того, как страна запретила экспорт гидроксихлорохина, который она производит в больших количествах.Местные СМИ сообщили, что правительство "рассматривает" запрос Трампа и решение должно быть принято в ближайшие дни.Комментарии президента США, сделанные на пресс-брифинге в Белом доме в понедельник, не очень понравились многим в Индии, и критики отметили, что ему не нужно быть таким резким, когда индийский премьер уже согласился помочь.Два лидера имеют тесные контакты, а Трамп недавно совершил поездку в Индию.Однако у многих могут возникнуть вопросы, действительно ли Индия может помочь США, а также работает ли гидроксихлорохин против коронавируса.Гидроксихлорохин очень похож на хлорохин, один из старейших и наиболее известных противомалярийных препаратов.Но препарат, который может также лечить аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и волчанка, также привлек внимание в течение последних нескольких десятилетий как потенциальный противовирусный агент.Дональд Трамп сказал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило его для лечения коронавируса, что организация отрицает.Позже Трамп сообщил, что он был одобрен для "применения из гуманных соображений", а это означает, что врач может дать лекарство, которое еще не было разрешено правительством, пациенту, находящемуся в опасном для жизни состоянии.В этих условиях врачи могут назначать хлорохин, поскольку это зарегистрированный препарат.Гидроксихлорохин можно купить без рецепта и довольно недорого. Тем не менее его покупка и использование были строго ограничены, с тех пор как он был назван в качестве возможного лекарства от COVID-19.В субботу Индия запретила вывоз препарата "без каких-либо исключений". Приказ появился после того, как число положительных случаев COVID-19 выросло в стране.Согласно последним данным, опубликованным министерством здравоохранения, в Индии в настоящее время зарегистрировано 3666 активных случаев заражения вирусом, причем более 100 человек умерли.Но теперь кажется, что правительство могло бы пересмотреть эту позицию, возможно, после призыва Трампа к Моди. Местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве утверждают, что решение по этому вопросу может быть принято после рассмотрения того, как могут выглядеть внутренние требования в ближайшем будущем.Но имеет ли Индия — один из крупнейших в мире производителей лекарств — возможность фактически снабжать и другие страны?Да, по словам Ашока Кумара Мадана из индийской ассоциации производителей лекарств."У Индии определенно есть возможность обслуживать как глобальные, так и местные рынки. Конечно, внутренние соображения должны быть на первом месте, но у нас есть возможности", — сказал он BBC.Мадан также опроверг сообщения о том, что Китай серьезно ограничил экспорт активного фармацевтического ингредиента (АФИ), который используется для производства гидроксихлорохина. Он признал, что 70% всех АФИ, необходимых Индии для производства лекарств, поступает из Китая, но отметил, что поставки из Китая продолжаются "как по морю, так и по воздуху".Многие вирусологи и специалисты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что возбуждение по поводу гидроксихлорохина является преждевременным."Хлорохин, по-видимому, блокирует коронавирус в лабораторных исследованиях. Есть некоторые неподтвержденные свидетельства врачей о том, что он помогает", — объяснил Джеймс Галлахер, корреспондент BBC по медицине.Но принципиально никаких полных клинических испытаний не проводилось, а они важны, чтобы показать, как препарат ведет себя у реальных пациентов.Тем не менее некоторые скептически относятся к тому, насколько успешными они окажутся."Если бы это действительно оказало драматическое влияние на клиническое течение COVID-19, у нас уже были бы доказательства этого. Но у нас их нет, что говорит о том, что гидроксихлорохин, если он вообще работает, скорее всего, будет иметь умеренные эффекты в лучшем случае", — сказал BBC доктор Джойета Басу, старший врач-консультант.Раман Р. Гангахедкар, старший научный сотрудник Индийского совета медицинских исследований, сказал, что в настоящее время политика заключается в том, что этот препарат не должен использоваться всеми.Несмотря на то что судебные процессы еще не завершены, люди начали заниматься самолечением — иногда с катастрофическими последствиями.В Нигерии было много сообщений о людях, пострадавших от передозировки, после того как люди были вдохновлены одобрением препарата со стороны Трампа.Статья в медицинском журнале Lancet также предупреждает, что гидроксихлорохин может иметь опасные побочные эффекты, если тщательно не проконтролировать дозировку.