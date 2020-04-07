Поставки российского газа в Турцию сократились в феврале в два раза в годовом выражении до 628 миллионов куб. м против 1,239 миллиарда куб. м в феврале 2019 г. и в три раза по сравнению с показателем в январе 2020 года (2,090 миллиарда куб. м), сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Поставки российского газа в Турцию сократились в феврале в два раза в годовом выражении до 628 миллионов куб. м против 1,239 миллиарда куб. м в феврале 2019 года и в три раза по сравнению с показателем в январе 2020 года (2,090 миллиарда куб. м), сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС)."Газпром" отметил ранее, что спрос на газ в Турции начал восстанавливаться в январе из-за холодной зимы, однако в феврале отбор вновь начал снижаться.Турция резко снижает импорт газа из России, но наращивает поставки газа из Азербайджана. В 2017 году Турция получила из России 29 миллиардов куб. м газа, в 2018 году — 24 миллиарда куб. м, в 2019 году — 15,5 миллиарда куб. м.Турция переместилась со второго места крупнейшего импортера российского газа на третье место, уступив Германии и Италии.