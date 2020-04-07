Единый госэкзамен в этом году не будет отменен. Как заявил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов, расписание экзаменов утверждено.

Единый госэкзамен в этом году не будет отменен. Как заявил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов, расписание экзаменов утверждено.Минпросвещения РФ рассматривает возможность продлить учебный год для учащихся 11 класса до 8 июня, передает телеканал "Россия 24".По словам министра, учитывая ситуацию с коронавирусом, рассматривается вопрос для одиннадцатиклассников, кто будет сдавать ЕГЭ, продление учебного года до 8 июня и затем сдача ЕГЭ.С расписание экзаменов можно ознакомиться на сайте Министерства просвещения.Ранее в Госдуме прозвучало предложение отказаться в этом году от проведения ЕГЭ, а решение о зачислении выпускников в вузы принимать с учетом оценок в аттестате и успехов в олимпиадах. Кравцов отметил, что это предложение вызывает большие сомнения.Кроме того, министр сообщил, что его ведомство подготовило единый информационный ресурс, который объединил все современные стандарты образования. Часть базовых предметов уже выложена, до мая платформа будет наполняться содержанием.