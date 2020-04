Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт объявил о том, что американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи официально стал соперником Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт объявил о том, что американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи официально стал соперником Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249."Контракт на бой подписан и 100 процентов будет показан в прямом эфире на ESPN из какой-то точки планеты Земля, — написал Уайт в своем Twitter. — Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи оспорят пояс временного чемпиона".The fight is signed and is 100% ON LIVE on ESPN somewhere on EARTH!!!!