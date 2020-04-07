Бутылка с яблочным уксусом, ватная палочка и глубокий вдох. Так выглядит тест на коронавирус от американских военных. Фото сделано на одной из баз Южной Кореи, где проходить специфическую диагностику обязали всех, кто хочет попасть к месту дислокации контингента США. Методика максимально проста - человек должен принюхаться к образцу и сообщить, что он чувствует.

Бутылка с яблочным уксусом, ватная палочка и глубокий вдох. Так выглядит тест на коронавирус от американских военных. Фото сделано на одной из баз Южной Кореи, где проходить специфическую диагностику обязали всех, кто хочет попасть к месту дислокации контингента США. Методика максимально проста — человек должен принюхаться к образцу и сообщить, что он чувствует. Если обоняние не подведет — можно будет проехать через КПП.А вот те, кто уксус учуять не сможет — будет "дополнительно проверен", то есть попадет в список потенциально зараженных. Мера — не лишняя, на корейских базах уже заболело 19 военнослужащих.Так что американское командование в качестве профилактики решило не рассчитывать исключительно на измерение температуры. Руководствуются исследованиями, которые утверждают, что отсутствие реакции на запах — в списке предвестников COVID-19.Как и другие не самые типичные симптомы. Это головные боли, слабость, потеря вкуса и даже — беспокойство или растерянность. Но, вероятно, обоняние проверить легче всего. Кстати, судя по рекомендации всё тех же американцев — в данном случае медиков — использовать можно любые сильные раздражители. Вроде свежесмолотого кофе или апельсина. Но военные в Южной Корее предпочитают суровый уксус.Надо отметить, что к таким дополнительным мерам по выявлению заболевших COVID-19 решили прибегнуть на авиабазе США вблизи города Тэгу. Он стал эпицентром распространения коронавируса в Южной Корее, там было инфицировано около семи тысяч человек. Американские военные в видеоролике показали — бодрости духа не теряют и, как говорится, не уксусом единым. Ну, а использование уксуса, по мнению специалистов, вполне оправданно."Это самый понятный и известный нам запах, и мы можем узнать его очень быстро, потому что все уже с детского возраста с ним сталкивались. Уксус мы знаем, как пахнет и поэтому он для нас является критерием узнаваемости — вот это самый простой и незатратный способ выявления латентных, скрытных или бессимптомных инфекций, — считает Олег Томаровский, врач-терапевт, специалист по эфферентной терапии.Безусловно, есть и более надежные тесты для обоняния. В США чаще всего применяют тест, разработанный Университетом Пенсильвании. Людям выдают 40 карточек с различными запахами. Что извлечь аромат, достаточно немного поцарапать защитную пленку на картоне карандашом. Здоровый человек определит от 34-х до 40-ка запахов. Проблемы с идентификацией диагностируются при опознании менее 32-х ароматов, На полную потерю обоняния указывает менее 18-ти баллов. Но данные тест-системы – одноразовые, и в связи с этим – дорогостоящие.Тот же уксус — дешев и позволяет однозначно идентифицировать – различает человек запахи или нет. Его, кстати, раньше использовали с этой целью и в российских военкоматах.Интересно, что об уксусе во время эпидемий вспоминают не впервые. Правда, в Средневековье, когда миллионы людей гибли от чумы, его использовали в качестве антисептика. Им опрыскивали помещения, обеззараживали деньги, рекомендовали протирать им лицо. А в "клювы" противочумных костюмов клали пропитанную уксусом губку. Правда, некоторые погибали — не из-за чумы, а отравившись парами уксусной кислоты.Ну, а вот так уже в наши дни уксус использует заразившийся СOVID-19 сын известного футболиста Гари Линекера Джордж Линекер. "Идет уже 12-й день, как я не ощущаю никакие запахи и вкусы. Вот, наливаю немного уксуса. Выжимаю в него лимон. Странный вкус", — выпивает стакан Джордж.Тем временем по соцсетям стала распространяться информация о якобы пользе уксуса в борьбе с инфекцией. Некоторые горячие головы предложили использовать его для полоскания горла. Мол, оно позволит убить коронавирус до того, как он спустится и попадет в легкие.Но эксперты спешат разочаровать. Скорее такая профилактика приведет к ожогу гортани, а не выздоровлению от СOVID-19.