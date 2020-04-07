После обнаружения коронавирусной инфекции у пациента Калачеевской районной больницы (он находился там с пневмонией) учреждению пришлось провести ряд срочных эпидемиологических мер. Об этом сообщает ГТРК Воронеж.

После обнаружения коронавирусной инфекции у пациента Калачеевской районной больницы (он находился там с пневмонией) учреждению пришлось провести ряд срочных эпидемиологических мер. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".Анализы были взяты у трехсот человек, которые могли контактировать с заболевшим. Это врачи и пациенты. В оперативном штабе сообщили, что на данный момент ни у кого тест на коронавирус не подтвердился. Сейчас весь корпус больницы изолирован, проводятся дезинфекционные меры.Сам заболевший перевезен в Воронеж. Жителей Калача убедительно просят не покидать без крайней необходимости свои дома. Большинство горожан ведут себя дисциплинированно. Тем временем, санитарные врачи провели дезинфекционные работы на улице и в доме, где живет мужчина.По данным на 6 апреля, в регионе 23 случая заражения. За сутки выявлено шесть новых заболевших. Появился также первый инфицированный ребенок – мальчик 7 лет общался с вернувшимся из-за границы.