07.04.2020

2020-04-07 12:30:18

В Коврове проходит пресс-конференция по новым случаям заражения COVID19

В Коврове в эти минуты проходит пресс-конференция. Тема - новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По сообщению сайта "Ковровские Вести", глава Коврова заявил о 4 новых случаях заражения: трое заболевших контактировали с умершим от коронавирусом мужчиной, еще один случай - женщина, вернувшаяся из-за границы. Она не соблюдала режим самоизоляции. Сейчас отрабатываются 346 её контактов