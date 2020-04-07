В Красноярском крае впервые скончался пациент с подтвержденным коронавирусом COVID-19. Он находился в Лабинской больнице, сообщает Известно, что больному было 45 лет. Смерть произошла из-за ..

В Красноярском крае впервые скончался пациент с подтвержденным коронавирусом COVID-19. Он находился в Лабинской больнице, сообщаетИзвестно, что больному было 45 лет. Смерть произошла из-за осложнений, вызванных инфекцией. СМИ сообщают, что еще пятерых пациентов с коронавирусом подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще 22 больных ухудшилось. В общей сложности, инфекцию подхватил 61 житель региона.