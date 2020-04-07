За минувшие сутки в Крыму зарегистрирован новый случай коронавируса. Как сообщил на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов, заболевшая - женщина, которая недавно ездила в Москву к дочери. Уже установлен круг ее контактов: 4 родственника и 6 отдаленных контактов.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрирован новый случай коронавируса. Как сообщил на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов, заболевшая — женщина, которая недавно ездила в Москву к дочери. Уже установлен круг ее контактов: 4 родственника и 6 отдаленных контактов.Родственники женщины накануне сдали тест на коронавирус, результат был отрицательный. Как передают "Вести — Севастополь", теперь ищут таксиста, который подвозил женщину домой.В Крыму это уже третий случай завоза COVID-19 из столицы. На 7 апреля в республике 22 подтвержденных лабораторией случая заражения, в Севастополе — 5. Кроме того, в Севастополе на режим строгой самоизоляции могут отправлять не только возвращающихся из-за границы, но и из других регионов нашей страны. С такой инициативой обратился к главному санитарному врачу глава города.Отметим, что в Крыму начали делать анализы на COVID-19. Лаборатория на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе сделала первые 19 анализов на коронавирус. Сейчас начнут массово обследовать медицинских работников, которые находятся в контакте с заболевшими, сообщил глава Минздрава республики Игорь Чемоданов. Каждые 10 дней анализы сдают и члены Совета министров республики, которые сейчас много ездят по полуострову и смотрят, как соблюдаются карантинные меры.