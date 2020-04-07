Инфляция в России в апреле стабилизируется после незначительного всплеска в марте, сообщается в обзоре Минэкономразвития Картина инфляции.

Инфляция в России в апреле стабилизируется после незначительного всплеска в марте, сообщается в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".Министерство ожидает в апреле инфляцию на уровне 0,4-0,5% в сравнении с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост цен в апреле составит 2,6-2,7% (к апрелю 2019 года).Инфляция в России в марте ускорилась до 0,6% с 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении рост цен ускорился до 2,5% после 2,3% в феврале, сообщил ранее Росстат.На цены в марте повлияло ослабление рубля, выросший спрос на продукты, бытовую технику, лекарства из-за опасений удорожания импорта. Но вклад этих факторов в рост цен (0,2-0,3% в марте) оказался меньше, чем при падении курса рубля в 2014-2015 годах."При условии дальнейшей стабилизации курсовой динамики ожидается исчерпание эффекта переноса валютного курса и нормализация темпов роста потребительских цен", — отметили в Минэкономразвития.Банк России и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидают инфляцию по итогам года в размере 4%. ЦБ допускает ускорение роста цен в первом полугодии из-за ослабления рубля.