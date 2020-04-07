Бывший солист группы На-На Валерий Юрин госпитализирован в одну из московских клиник. Медики диагностировали у артиста сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Бывший солист группы "На-На" Валерий Юрин госпитализирован в одну из московских клиник. Медики диагностировали у артиста сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.Как сообщает "Пятый канал", Юрин 6 апреля обратился в травмпункт. По словам артиста, 4 апреля его избили. Кто именно проявил агрессию по отношению к экс-участнику "На-На", не уточняется.Некоторые СМИ сообщают, что Юрина избили в собственной квартире на Дубравной улице. От госпитализации музыкант отказался. В настоящее время полиция выясняет подробности случившегося.Валерий Юрин был участником группы "На-На" с 1989 года. В 1991-ом он объявил об уходе.