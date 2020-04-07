В столице задержана банда мошенников, которых подозревают в кражах с банковских карт москвичей. В ходе обысков были обнаружены больше 25 миллионов рублей наличными, кредитные карты и огнестрельное оружие.

В столице задержана банда мошенников, которых подозревают в кражах с банковских карт москвичей. Оперативники нагрянули в квартиры аферистов поздно ночью. В ходе обысков были обнаружены больше 25 миллионов рублей наличными, кредитные карты и огнестрельное оружие. Выяснилось, что задержанные использовали уже известную схему: выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка."Они звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения. Затем сообщали, что по карте клиента проводится подозрительный платеж на крупную сумму. Чтобы его остановить, нужно немедленно перевести денежные средства на резервный счет. После того, как потерпевший осуществлял эту операцию, с его карты списывались все деньги", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.Большую часть похищенных денег мошенники вложили в криптовалюту. Их тоже попытаются вернуть. Сейчас следователи устанавливают, сколько всего человек удалось обмануть злоумышленникам. Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.Ранее Банк России предупредил о всплеске активности мошенников и новых схемах хищения денег с банковских счетов. Так, преступники теперь часто стали использовать тему коронавирусной инфекции. Обзванивая граждан, они обещают выплату компенсации, возврат денег за авиабилеты, бесплатные тесты на коронавирус или даже пугают тем, что человек якобы нарушил режим самоизоляции и ему грозит уголовное дело. Однако цель преступников остается прежней — любым способом выманить персональные данные клиентов.