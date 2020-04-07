Помощь в задержании злоумышленника полицейским оказал местный житель.

Вечером 31 марта текущего года сотрудники патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Муромский», находясь на маршруте патрулирования, на улице Мечникова заметили, как двое, мужчина и женщина, бегут за другим мужчиной, в руках у которого находилась дамская сумка.Полицейские бросились наперерез бегущим. При содействии граждан стражами порядка был задержан 33-летний безработный местный житель.Впоследствии выяснилось, что на улице подозреваемый выхватил из рук 63-летней местной жительницы дамскую сумку, в которой находилось более 20 тысяч рублей. С похищенным злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.В содеянном фигурант сознался. Похищенное имущество было возвращено законной владелице.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).