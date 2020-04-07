Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал губернатор региона Андрей Никитин.По его словам, умерший мужчина перенес инсульт и у него был ряд сопутствующих заболеваний.Никитин отметил, что коронавирус наложился на все проблемы пациента со здоровье и подчеркнул, что окончательные причины смерти станут известны 7 апреля.В России зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерло, 406 выздоровело.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицированы 1 миллион 330 тысяч человек, более 73 тысяч умерли, почти 208 тысяч вылечились.