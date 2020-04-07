В Обнинск доставлены реагенты для проведения исследований на коронавирус. Об этом сообщает ГТРК Калуга. Специалисты уже прошли обучение и готовы проводить все необходимые лабораторные исследования.

В Обнинск доставлены реагенты для проведения исследований на коронавирус. Об этом сообщает ГТРК "Калуга". Недельный запас наборов передало в лабораторию МРНЦ территориальное управление Роспотребнадзора.Специалисты уже прошли обучение и готовы проводить все необходимые лабораторные исследования. Также в региональные медучреждения доставлены специфические средства защиты для врачей: противочумные халаты и медицинские маски.Как известно, по последним данным, в регионе семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один заболевший уже выздоровел, остальные проходят лечение.