Скоростная трасса через природный заказник: в Серпухове обсуждают идею строительства дороги, которая соединит два шоссе и заметно облегчит жизнь местным автомобилистам. Только вот по проекту проложить ее собираются через знаменитый Приокско-Террасный заповедник. В Минэкологии эти планы не поддерживают, общественных слушаний по строительству не было.

Скоростная трасса через природный заказник: в Серпухове обсуждают идею строительства дороги, которая соединит два шоссе и заметно облегчит жизнь местным автомобилистам. Только вот по проекту проложить ее собираются через знаменитый Приокско-Террасный заповедник. В Минэкологии эти планы не поддерживают, общественных слушаний по строительству не было.Белые цапли в этом году впервые зимовали в Подмосковье на территории Приокско-Террасного заповедника. Раньше они только пролетали здесь по пути на юг.- Чувствует она себя здесь комфортно, она охотилась на реке.Орнитологи опасаются, что птицы не приживутся — через заповедник собираются открыть дорогу, которая соединит Каширское и Симферопольское шоссе. Так решил Совет депутатов Серпухова."Дорога востребована, она соединит населенные пункты. Мы понимаем, что это заповедник, что это наши легкие. Но давайте начнем с того, что к истории обратимся. Эта дорога была давно построена, она была построена еще в советские времена", — говорит Николай Пушкин, председатель комиссии по экологии Совета депутатов городского округа Серпухов.Вот только депутаты, вспомнив историю, забыли уточнить про разницу в количестве машин тогда и сейчас. Но даже тогда — в далеком 1978 году —дорогу закрыли, как только заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО."Это европейская программа и программа "Глобальное обслуживание атмосферы". Мы обязались, что мы исключим местное локальное воздействие", — объясняет Юрий Буйволов, заместитель директора по научной работе Приокско-Террасного заповедника.Здесь находится знаменитый питомник по восстановлению популяции зубров, обитает 140 видов птиц. Растения из всех климатических зон удивительным образом соседствуют друг с другом.- Лисы дикие здесь. Ходят лоси, косули!"Кто приезжает из других городов, кто из других стран. Мы всегда привозим показать наши достопримечательности — здесь и река Ока, и уникальные животные", — говорит эколог Юрий Сергеев.Экологи уверены: поток машин убьет заповедник и его обитателей."Лоси — они как дети. Они внезапно могут на 20-25 выскочить на дорогу, они не понимают высокой скорости свыше 50 километров в час и попадают постоянно под машины", — объясняет Юрий Буйволов, заместитель директора по научной работе Приокско-Террасного заповедника.Научную станцию фонового мониторинга — она следит за состоянием воздуха — тоже можно будет закрывать. Неизбежна и вырубка сотен елей и сосен.- Одна полоса сейчас. Придется расширять дорогу до двух полос и вырубать лес, потому что везде узкий проезд.- Давайте не будем строить дорогу. Как местные жители мы заявляем, что здесь дорог достаточно!"Было проведено совещание с представителями администрации и инициативных групп. Было предложено установить знак на дороге в Приокско-террасный заповедник, что сквозной проезд запрещен", — сообщила Ирина Стальнова, заместитель министра экологиии природопользования Московской области.Несмотря на это, от планов открытия дороги через заповедник серпуховские депутаты отказываться не собираются. Ученые и местные жители надеются, что вмешается Министерство экологии, и решение отменят, а дорогу уберут с подмосковных карт.