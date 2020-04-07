Пробный проект первой российской умной дороги будет реализован в Самарской области уже в мае. Такая дорога предполагает общение автомобилей с дорожной инфраструктурой и использования автопилотов.
Пробный проект первой российской "умной" дороги будет реализован в Самарской области уже в мае. Такая дорога предполагает "общение" автомобилей с дорожной инфраструктурой и использования автопилотов.
В России это будет первый опыт, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое "зрение", но и на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств, сообщил ТАСС официальный представитель НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев. При этом пилотный проект планируют запустить до 31 мая 2020 года.
В НП "ГЛОНАСС" уточняют, что "умная" дорога через развитую сеть камер и прочих контролирующих систем может передавать автомобилю данные о дорожном потоке и пробках, состоянии дороги, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X.
Ожидается, что данный проект ускорит реализацию поручения президента по поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей.