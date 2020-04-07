Пробный проект первой российской умной дороги будет реализован в Самарской области уже в мае. Такая дорога предполагает общение автомобилей с дорожной инфраструктурой и использования автопилотов.

Пробный проект первой российской "умной" дороги будет реализован в Самарской области уже в мае. Такая дорога предполагает "общение" автомобилей с дорожной инфраструктурой и использования автопилотов.В России это будет первый опыт, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое "зрение", но и на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств, сообщил ТАСС официальный представитель НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев. При этом пилотный проект планируют запустить до 31 мая 2020 года.В НП "ГЛОНАСС" уточняют, что "умная" дорога через развитую сеть камер и прочих контролирующих систем может передавать автомобилю данные о дорожном потоке и пробках, состоянии дороги, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X.Ожидается, что данный проект ускорит реализацию поручения президента по поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей.