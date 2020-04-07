В Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна началось проведение сравнительных клинических исследований трех препаратов, которые могут помочь при лечении коронавируса COVID-19.

В Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна началось проведение сравнительных клинических исследований трех препаратов, которые могут помочь при лечении коронавируса COVID-19.На пациентах с новой коронавирусной инфекцией протестируют "Гидроксихлорохин" ("Плаквенил" — противомалярийный препарат), "Мефлохин" (также используется для профилактики или лечения малярии) и российский противовуирусный комбинированный препарат "Калидавир".Исследования будут проводиться только по письменному согласию самих пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.По данным на 7 апреля, всего в России зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции. 494 пациента уже полностью выздоровели, 58 скончались.