В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали схему, которая поможет лечить тяжелые случаи коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью. В качестве основы будет использоваться препарат Даларгин, снижающий тяжесть респираторного дистресс-синдрома. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали схему, которая поможет лечить тяжелые случаи коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью. В качестве основы будет использоваться препарат "Даларгин", снижающий тяжесть респираторного дистресс-синдрома. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.Ведомство приступает к проведению клинических исследований "Даларгинап" при тяжелых коронавирусных пневмониях. Данный препарат зарегистрирован в России как применяющийся для заживления трофических язв, защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы).В научном Центре биомедицинских технологий ФМБА создали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Введение "Даларгина" позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов, а также существенно повысить выживаемость животных с вышеназванным синдромом. При разных схемах введения лекарства выживали от 70 до 100 процентов животных, говорится в сообщении ведомства.На 6 апреля в России в общей сложности зафиксировано 6343 случая коронавируса COVID-19. 406 человек вылечились, 47 умерли.