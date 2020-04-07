Россиян приглашают принять участие в акции поддержки врачей, которые борются за спасение жизни, заболевших коронавирусной пневмонии.

Россиян приглашают принять участие в акции поддержки врачей, которые борются за спасение жизни, заболевших коронавирусной пневмонии.Об этом общественность в эфире радиостанции "Маяк" проинформировал Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ВГТРК "Радио России".Сообщается, что россиянам предлагается каждый день в 20.00, открыв окно или выйдя на балкон, поддержать мужественных врачей овациями."Маяк" предлагает начать аплодировать с сегодняшнего дня. Присоединяйтесь! #мыговоримспасибо