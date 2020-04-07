Постановление о введении моратория до 1 января 2021 года на пени за неоплаченные коммунальные услуги в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это постановление от 6 апреля также вводит запрет на отключение потребителей коммунальных ресурсов за неуплату от поставок газа, тепла, воды и электроэнергии.

Постановление о введении моратория до 1 января 2021 года на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это постановление от 6 апреля также вводит запрет на отключение потребителей коммунальных ресурсов за неуплату от поставок газа, тепла, воды и электроэнергии.Документ предусматривает прекращения взыскания неустоек, штрафов и пени в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги или взносы на капитальный ремонт, отмечает РИА Новости. Кроме того, на этот же срок будет увеличен межпроверочный период счетчиков. Решение о моратории было принято на заседании президиума правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом COVID-19.На 6 апреля рост заболеваемости COVID-19 в России вновь пошел вверх. Отмечено 956 новых случаев заболевания. Большая часть из них приходится на Москву. Всего в России 6 тысяч 343 официально подтвержденных диагноза "коронавирус". 47 человек от вызванных заболеванием осложнений умерли. Анализы показали, что 406 пациентов излечились.