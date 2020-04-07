Эпидемия коронавируса привела к замедлению рынка труда, но в России в этот период активно растет спрос на профессию водителей.

Эпидемия коронавируса привела к замедлению рынка труда, но в России в этот период активно растет спрос на профессию водителей.В марте в России начал активно расти спрос на вакансии курьера и водителя, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", в рамках которого изучались 29 тысяч вакансий и 724 тысяч откликов в феврале и марте 2020 года."Несмотря на общее снижение активности на рынке труда, многие специалисты в текущей ситуации стали еще более востребованы. Больше всего в марте вырос спрос со стороны работодателей на курьеров (+20% вакансий) и водителей (+9% вакансий)", — говорится в результатах исследования сервиса.Также работодатели ищут охранников, продавцов-кассиров, грузчиков, комплектовщиков, поваров, менеджеров по продажам и операторов. "Среди соискателей больше всего вырос спрос на профессии курьеров (+29% откликов) и грузчиков (+6% откликов)", — отмечают эксперты.