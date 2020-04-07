Грядущее подорожание автомобилей на фоне обвала рубля привело к тому, что россияне бросились скупать новые автомобили, пока они не подорожали. И статистика марта красноречиво это подтвердила.

Грядущее подорожание автомобилей на фоне обвала рубля привело к тому, что россияне бросились скупать новые автомобили, пока они не подорожали. И статистика марта красноречиво это подтвердила.В марте россияне купили более 160 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось сразу на 22,7% выше прошлогоднего результата, подсчитал "Автостат". Да и сам рынок в первом квартале показал рост на 16,3% - до 375,6 тыс. единиц.Первой место ожидаемо удерживают вазовские автомобили - на долю "Лады" пришлась почти пятая часть (19,7%) российского рынка, продажи выросли на 6,6% и достигли 31,6 тыс. автомобилей.Первое место среди иномарок - у Kia: мартовские продажи составили 23,6 тыс. автомобилей и прироста сразу в 34,9%. Третьий результат - у Hyundai (18 тыс. штук), с ростом на 29,3%.В пятерку лидеров также попали Renault (13,1 тыс. штук, +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. шт.; +39,5%).