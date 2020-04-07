В Вооруженных силах России созданы 49 мобильных групп, который займутся выявлением военнослужащих, инфицированных коронавирусом COVID-19, и оперативного реагирования на распространение инфекции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

В Вооруженных силах России созданы 49 мобильных групп, который займутся выявлением военнослужащих, инфицированных коронавирусом COVID-19, и оперативного реагирования на распространение инфекции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.Помимо этого, завершается строительство 16 многофункциональных медицинских центров во всех военных округах. Их должны сдать в период с 20 апреля по 15 мая. На возведение медицинских объектов из военного бюджета выделено 8,8 миллиарда рублей.Помимо этого, 28 марта в войсках проведена внезапная проверка, которая показала полную готовность армии к борьбе с распространением инфекционного заболевания, добавил Шойгу.Тем временем продолжает весенняя призывная компания. Во всех военкоматах страны введен усиленный режим дезинфекции. Помимо этого, комиссариаты снабдили необходимым оборудованием для измерения температуры и тестирования на коронавирус.Ранее министр обороны рассказал, что все новобранцы будут проверены на заражение COVID-19. После прибытия на место службы молодые люди должны будут еще две недели провести в карантине.