Из-за обвала мировых цен на нефть в ряде стран упали цены на топливо для автомобилей. Но в России свои особенности регулирования цен, поэтому нас подешевление не коснется. И дешевый импортный бензин к нам на рынок не допустят.

Из-за обвала мировых цен на нефть в ряде стран упали цены на топливо для автомобилей. Но в России свои особенности регулирования цен, поэтому нас подешевление не коснется. И дешевый импортный бензин к нам на рынок не допустят.Российское Минэнерго предложило запретить импорт нефтепродуктов, чтобы исключить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщили РБК источники в отрасли и в аппарате чиновников. При этом вице-премьер Юрий Борисов это предложение поддержал.Запрет может быть введен уже в апреле в виде временной меры до сентября 2020 года — по прогнозам Минэнерго, до этого момента будут держаться низкие цены на нефть.Россиийский механизм сглаживания цен (так называемый демпфер) не дает топливу резко дешеветь или дорожать из-за колебания нефтяных цен. При таком регулировании нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не поднимали цены.В итоге российский бензин оказался намного дороже нетбэка (экспортной цены за вычетом транспортных и налоговых расходов). 6 апреля нетбэк на АИ-92 составлял 25,7 тыс. руб. за тонну, а оптовая цена в России — 38,8 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. ВПри этом в России резко упал спрос на бензин: по оценкам министра энергетики Александра Новака, в крупных городах падение составило от 10 до 30%. По мнению Новака, дешевый импорт займет нишу российского топлива, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку, а это в корне неправильно, утверждает министр.