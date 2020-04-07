В Ростовской области запретили плановые посещения поликлиник и амбулаторий - за исключением случаев, когда отсрочка угрожает жизни и здоровью пациента. Также в регионе запретили охоту и посещение лесов.

В Ростовской области запретили плановые посещения поликлиник и амбулаторий — за исключением случаев, когда отсрочка угрожает жизни и здоровью пациента. Также в регионе запретили охоту и посещение лесов.На улицах Ростова-на-Дону установили металлические ограждения и посты контроля. Подробнее о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией телеканалу "Россия 24" рассказал губернатор области Василий Голубев.