В США число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек. Правда заболевших за сутки на пять тысяч меньше, чем днем ранее. Дональд Трамп даже заговорил о том, что вскоре можно будет ослабить введенные из-за вируса ограничения.

В США число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек. Правда заболевших за сутки на пять тысяч меньше, чем днем ранее. Дональд Трамп даже заговорил о том, что вскоре можно будет ослабить введенные из-за вируса ограничения. Но его оптимизм не разделяет главный санитарный врач страны, который сравнил масштаб происходящего с нападением Японии на базу Перл-Харбор в годы Второй мировой. Самая тяжелая ситуация по-прежнему в штате Нью-Йорк: у врачей уже закончились не только маски, но и медицинские халаты.Сейчас из Вашингтона без проблем можно уехать куда угодно, только не в Нью-Йорк. Количество поездов между американской столицей и самым населенным городом США сокращено, практически, втрое. Некогда очень популярное направление – здесь на вокзале когда-то толпились люди, а сейчас зал ожидания пустой.Чаще на табло призыв оставаться дома и никуда не ехать, если нездоровится. Поездов значительно меньше, те, что есть — ходят полупустые.Жители напуганы – впереди события, которые станут в ряд с самыми драматичными событиями в истории страны."Следующая неделя или две для нас станет моментом, сравнимым с Перл-Харбором или с терактами 11 сентября. Для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни", — предостерег Джером Адамс, главный хирург США.Штаты спешно подбирают лекарство. Против коронавируса тестируют препараты, которыми лечат волчанку и лихорадку Эбола. Среди добровольцев врачи, которые подхватили COVID-19 на работе."У меня была возможность посмотреть на рентгеновский снимок моих легких. И они выглядели не очень хорошо. Поэтому я ни секунды не сомневался в том, чтобы поучаствовать в эксперименте с лекарством", — рассказал Джаг Сингх, кардиолог.Реанимировать экономику пытаются власти. Беспрецедентные два с лишним триллиона долларов Трамп направил на поддержку страны. По тысяче двести долларов получит каждый налогоплательщик, льготные кредиты выдадут малому бизнесу. Иначе ситуацию не спасти — коронавирус оставил без работы почти 10 миллионов человек.Бизнес в эпидемию выживает, как может. Власти закрыли все, что не очень нужно. Без вина можно прожить, но как выжить семье винодела и тем, кто на него работает?"Я собираюсь персонал сохранить. Если нужно будет вложить какие-то свои деньги, я сделаю это, но людей не уволю. Мы пройдем через это испытание", — убежден Говард О’Брайен, владелец винодельни.Он не закрылся. Перепрофилировался — ушел в Интернет, там принимает заказы и сам доставляет вино до порога клиентов. Благо в разгар карантина продажи алкоголя удвоились.Из напитков покрепче делают дезинфекторы. Маски шьют из чего угодно. Власти настоятельно рекомендуют американцам хоть платком, хоть косынкой прикрывать лицо."В предстоящие дни Америка переживет пик этой ужасной пандемии. Наши воины в этой войне за жизнь — наши потрясающие врачи и медсестры. Мы обещаем им бесконечную благодарность и неизменную поддержку", — заявил Дональд Трамп, президент США.Передовая в этой войне – Нью-Йорк. Пентагон направил в город тысячу военных медиков.Там даже ветеринары борются с коронавирусом — кто-то из сотрудников занес заразу в зоопарк Бронкса. Кашлять начали львы и тигры. У четырехлетней тигрицы Нади положительный тест.