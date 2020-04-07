Коронавируса не обнаружено! Так прокомментировал Вестям.Ru противоречивую информацию о состоянии народной артистки России, руководителя театра Русская песня Надежды Бабкиной ее пресс-атташе Александр Велор. Подробнее о состоянии певицы - сегодня в Прямом эфире.

"Коронавируса не обнаружено!" Так прокомментировал Вестям.Ru противоречивую информацию о состоянии народной артистки России, руководителя Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежды Бабкиной ее пресс-атташе Александр Велор.Он сообщил, что Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой."Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!" — обратился к поклонникам артистки ее представитель.Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Надежда Бабкиниа была госпитализирована еще 1 апреля и находится в искусственной коме с подозрением на коронавирус.О том, как сейчас себя чувствует певица, - в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" от 7 апреля.