По словам мужчины, он отлучился буквально на 5 минут, а когда пришел обратно, ребенка уже не обнаружил...

Сотрудники полиции ТиНАО задержали мужчину, который ранее оставил маленького ребенка на улице в коляске без присмотра.Как сообщалось ранее, в дежурную часть территориального отдела полиции обратился мужчина. Он сообщил, что шел на работу, когда у двери подъезда обнаружил в коляске плачущего маленького мальчика, завернутого в куртку.На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В кратчайшие сроки они установили личность матери ребенка. Ею оказалась 26-летняя приезжая, которая снимала квартиру в этом же подъезде, где проживала вместе с трехлетним сыном, сожителем и их совместным ребенком, которому чуть больше месяца. Установлено, что в вечернее время после распития спиртных напитков около подъезда с отцом мальчика женщина поднялась домой, а мужчина предложил погулять с сыном. Однако он так и не вернулся, а малыш был найден рано утром соседом.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции также установили и задержали сожителя девушки – 23 летнего приезжего. Он рассказал, что отлучился буквально на 5 минут, а когда пришел обратно, ребенка уже не обнаружил, так как в этот момент его забрал заявитель. Мужчина подумал, что ребенка забрала мать, и уехал на работу.Следователем СО по ТиНАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79