Затянувшееся из-за коронавируса межсезонье в чемпионате мира по автогонкам класса Формула-1 участники и эксперты заполняют по-разному. Ведущее автомобильное издание Top Gear опубликовал список десяти лучших гонщиков в истории Ф-1. Туда не попал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Затянувшееся из-за пандемии коронавируса межсезонье в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" участники и эксперты заполняют по-разному. Ведущее автомобильное издание Top Gear опубликовал список десяти лучших гонщиков в истории "Ф-1". Туда не попал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.Напомним, что Феттель становился чемпионом мира в составе команды Red Bull в 2010-2013 годах, во всех четырех случаях, став самым молодым обладателем высшего звания в мире автоспорта, а также самым молодым двукратным, трехкратным и четырехкратным победителем "Королевских гонок". Тем не менее, эксперты Top Gear отказали немцу в признании, хотя в списке есть три трехкратных чемпиона мира и даже два двукратных.Список открывает нынешний победитель чемпионата мира британец Льюис Хэмилтон, на счету которого всего 6 титулов (2008, 2014-2015, 2017-2019 гг.). Компанию ему в тройке самых лучших пилотов "Ф-1" составили легендарный аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, пятикратный чемпион мира в составе четырех разных команд (1951, 1954-1957 гг.) и шотландец Джим Кларк – двукратный чемпион мира (1963, 1965) и победитель американской "Инди-500" (1965).Далее в списке погибший на трассе бразилец Айртон Сенна (три титула – 1988, 1990-1991), рекордсмен по количеству титулов семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер (1994-1995, 2000-2004) и шотландский трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт (1969, 1971, 1973).Замыкают десятку лучших британец Стирлинг Мосс (четыре титула 1955-1958), француз Ален Прост (1985-1986, 1989, 1993), австриец Ники Лауда (1975, 1977, 1984) и испанец Фернандо Алонсо – двукратный чемпион мира (2005-2006), двукратный победитель гонки "24 часа Ле-Мана" (2018-2019).