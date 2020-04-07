Роскачество опубликовало обновленный рейтинг лучших смартфонов, включив в него модели, выпущенные в последние несколько месяцев. Больше 4000 баллов в нем удалось набрать только двум моделям — Samsung Galaxy S10+ (первое место) и iPhone 11 Pro Max (второе место). Тройку лидеров замыкает вышедший более года назад Galaxy S10.

Роскачество опубликовало обновленный рейтинг лучших смартфонов, включив в него модели, выпущенные в последние несколько месяцев. Больше 4000 баллов в нем удалось набрать только двум устройствам — Samsung Galaxy S10+ (первое место) и iPhone 11 Pro Max (второе место). Тройку лидеров замыкает вышедший более года назад Galaxy S10.Однако появились в списке и новички. Поступившие в продажу в марте новые флагманские смартфоны Samsung — Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra — заняли пятое и шестое места, сразу вслед за позапрошлогодним Galaxy Note 9. В целом топ-10 рейтинга смартфонов Роскачества выглядит как бенефис Samsung: южнокорейских смартфонов тут 8, а конкурентов только два — вышеупомянутый флагман Apple и замыкающий десятку Asus Zenfone 6. На седьмом месте — Galaxy Note 10+, на восьмом — компактный и относительно недорогой Galaxy S10e, на девятом — нестареющий Galaxy S9+.В Роскачестве сообщили, что на этот раз немного изменили критерии оценки. Во-первых, "по заявкам пользователей" увеличили вес автономности в итоговом балле. Раньше он составлял 7,5%, теперь — вдвое больше. Столько же "весит" группа параметров "Дисплей", а сильнее на итоговую оценку влияют только фотоспособности аппарата (у группы параметров "Камера" вес 25%). Во-вторых, на получаемый смартфоном балл теперь влияют параметры из группы "Безопасность и конфиденциальность".Самый продвинутый из доступных на данный момент в продаже смартфонов Huawei — Mate 30 Pro — оказался в апрельском рейтинге Роскачества на 14-м месте. Сразу за ним идет OnePlus 7T, Google Pixel 4 XL разместился на 18-й позиции, а первый аппарат популярного бренда Xiaomi — Mi 9 Lite — встречается в списке только 34-м. Бренд Oppo (модель Reno2 Z) фигурирует на 37-м месте, Realme (5 Pro) — на 41-м, а Motorola (Moto G8 Plus) — на 54-м.Также отдельно следует отметить любопытные результаты, полученные экспертами Роскачества при тестировании батарей смартфонов. Специальный робот дает устройству провести 47 минут в режиме ожидания, затем на 7,5 минут включает ролики на YouTube, делает 5 фото с трехсекундным интервалом, на 1,15 минуты включает навигацию, и на 2,5 минуты — телефонный разговор. Затем смартфон получает два уведомления. Цикл повторяется ежечасно при 100-процентной яркости экрана до полного разряда батареи. При таком использовании общее экранное время за 16 часов — условный период ежедневного бодрствования — составит примерно 3,5 часа.В результате тестирования лидером оказался Oppo A5 2020, продержавшись 44 часа. Xiaomi Redmi 8 проработал 42 часа, iPhone 11 Pro Max — 27,5 часов, Huawei P30 Lite — 22, а Samsung Galaxy Z Flip — всего 16,5 часов. Отметим, что методика Роскачества не отражает такие популярные активности как чтение новостей, просмотр лент соцсетей или переписку в мессенджерах. Кроме того, калибровка максимальной яркости экрана у разных производителей разная, и в моделях эконом-класса она часто ограничена. Справедливее было бы измерять автономность, выставив на экранах одинаковую яркость по специальному прибору. Либо, чтобы приблизить тестирование к реальной эксплуатации — включив автоподстройку яркости и разместив телефоны в помещении с фиксированной освещенностью.