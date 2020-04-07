Оперуполномоченными уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в мошенничестве и покушении на сбыт наркотического средства...

«Оперуполномоченными уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в мошенничестве и покушении на сбыт наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от представителя коммерческого банка. По его словам, один из клиентов не выполняет взятые на себя обязательства по кредиту. Кроме того, выяснилось, что данный гражданин для оформления сделки предоставил в организацию чужой паспорт.В результате оперативно-розыскных мероприятий на 7-й Парковой улице сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. При личном досмотре у мужчины было обнаружено 6 свертков с веществом растительного происхождения массой свыше 1,5 килограммов. Также по месту проживания задержанного полицейские провели обыск, в ходе которого было найдено и изъято 8 паспортов на разные фамилии и более 5 килограммов вещества растительного происхождения. Часть изъятого в количестве около 200 граммов была направлена на исследование, которое показало, что данный материал является марихуаной.Дознавателем ОД ОМВД России по району Измайлово и следователем СО ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество», а также статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73