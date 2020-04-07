Валютные резервы Китая в прошлом месяце сократились сильнее, чем ожидалось, и достигли 17-месячного минимума на фоне ослабления юаня и падения цен на мировые активы.

Валютные резервы Китая в прошлом месяце сократились сильнее, чем ожидалось, и достигли 17-месячного минимума на фоне ослабления юаня и падения цен на мировые активы.Резервы в марте сократились на $46,085 миллиарда до $3,061 триллиона, свидетельствуют данные Народного банка Китая.Опрошенные Reuters экономисты в среднем прогнозировали сокращение резервов на $6,718 миллиарда до $3,1 триллиона.Снижение резервов обусловлено изменением цен на финансовые активы, которыми владеет Китай, такие как иностранные облигации, а также колебаниями валютных курсов, заявило Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE).Юань в марте упал на 1,27% по отношению к доллару на фоне вспышки коронавируса, которая переросла в пандемию и спровоцировала глобальную распродажу рисковых активов.Размер резервов золота по состоянию на конец марта составил 62,64 миллиона тройских унций, как и в конце февраля.Стоимость золотого запаса Китая к концу марта уменьшилась до $100,79 миллиарда со $100,85 миллиарда в конце февраля.