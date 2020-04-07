Бывший капитан сборной России Василий Березуцкий стал гостем программы Футбол России. В интервью Илье Казакову экс-защитник ЦСКА сообщил, что карантин может негативно сказаться на семейных парах футболистах, а также выразил мнение, что сезон в РПЛ не будет доигран.

Бывший капитан сборной России Василий Березуцкий стал гостем программы "Футбол России". В интервью Илье Казакову экс-защитник ЦСКА сообщил, что карантин может негативно сказаться на семейных парах, а также выразил мнение, что сезон в РПЛ не будет доигран."Футболисты и их вторые половинки понимают, как тяжело находиться в одном месте, никуда не перемещаясь. На сборах у вас есть тренировки, общение с другими людьми, – рассказал Березуцкий. Да, их не так много, но все же человек 40. А сейчас не вижу никаких плюсов. Думаю, как и в обычных семьях, мы увидим скоро много разводов, ругани и всего остального. Это очень интересные времена".Изначально чемпионат России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был приостановлен до 10 апреля. В среду, 1 апреля, в РФС приняли решение продлить паузу в футбольных соревнованиях страны до 31 мая. Таким образом, розыгрыш чемпионата России сможет возобновиться только летом."Подготовиться к сезону можно за 20 дней. Думаю, играть на опережение, выдумывать за кого-то и что-то говорить сейчас сложно, но мне кажется, что чемпионат доигран не будет. Непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должно быть несколько вариантов, плюс они, наверное, получают информацию из РПЛ и РФС раньше. Но сейчас никто не понимает, сколько это будет длиться", – подытожил Березуцкий.Напомним, в январе братья Алексей и Василий Березуцкие спустя полтора года после завершения карьеры вернулись в армейский клуб. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.Алексей и Василий на протяжении полутора десятка лет защищали цвета ЦСКА и сборной России. Летом 2018 года братья объявили о завершении игровой карьеры. После чего в течение года работали в качестве тренеров в нидерландском "Витессе", который на тот момент возглавлял Леонид Слуцкий.