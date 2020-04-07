Из инфекционной больницы в Коммунарке 6 марта выписали еще одного знаменитого пациента, который ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось, что уже дома Игорь Николаев, едет домой и Лев Лещенко. Его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Из инфекционной больницы в Коммунарке 6 марта выписали еще одного знаменитого пациента, который ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщает "Звезда".Ранее сообщалось, что уже дома Игорь Николаев, едет домой и Лев Лещенко."Сегодня вечером отметим по скайпу", — сказал РИА Новости друг и коллега артиста Владимир Винокур.Ранее сообщалось, что Лещенко и его супруга заболели пневмонией и в конце марта были госпитализированы в больницу в Коммунарке.Первый тест на коронавирус показал положительный результат. Певец некоторое время находился в реанимации, но затем его перевели в обычную палату.Повторный тест дал отрицательный результат, и певца выписали.У Игоря Николаева, который находился в клинике с пневмонией, оба теста на коронавирус показали отрицательный результат.