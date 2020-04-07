Клинические исследования отечественной антикоронавирусной вакцины начнутся в конце июня или даже в мае. Об этом рассказал на совещании у президента России директор государственного научного центра Вектор Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Клинические исследования отечественной антикоронавирусной вакцины начнутся в конце июня или даже в мае. Об этом рассказал на совещании у президента России директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, сообщает "Россия 24".Группа добровольцев уже набрана. В научный центр поступило более трехсот обращений от тех, кто желает участвовать в клинических исследованиях. Это количество намного превышает тот минимум, который нужен для проведения тестирования.По словам Максютова, если Минздрав даст разрешение, научный центр "Вектор" готов перейти на первую фазу клинических исследований уже в мае 2020 года. При этом параллельно будет проводиться полный цикл доклинических тестирований.В настоящее время у "Вектора" есть технологические платформы вакцин, которые можно применить для коронавируса, пропустив исследования на животных. Если их оставить, то тестирования продолжатся минимум до 22 июня.Максютов отметил, что в США перескочили этап доклинических исследований на животных.Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения включила российскую вакцину в список перспективных. Она была создана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.