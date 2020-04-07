Клинические исследования отечественной антикоронавирусной вакцины начнутся в конце июня или даже в мае. Об этом рассказал на совещании у президента России директор государственного научного центра Вектор Роспотребнадзора Ринат Максютов.
Клинические исследования отечественной антикоронавирусной вакцины начнутся в конце июня или даже в мае. Об этом рассказал на совещании у президента России директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, сообщает "Россия 24".
Группа добровольцев уже набрана. В научный центр поступило более трехсот обращений от тех, кто желает участвовать в клинических исследованиях. Это количество намного превышает тот минимум, который нужен для проведения тестирования.
По словам Максютова, если Минздрав даст разрешение, научный центр "Вектор" готов перейти на первую фазу клинических исследований уже в мае 2020 года. При этом параллельно будет проводиться полный цикл доклинических тестирований.
В настоящее время у "Вектора" есть технологические платформы вакцин, которые можно применить для коронавируса, пропустив исследования на животных. Если их оставить, то тестирования продолжатся минимум до 22 июня.
Максютов отметил, что в США перескочили этап доклинических исследований на животных.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения включила российскую вакцину в список перспективных. Она была создана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.