Верховный суд Англии не разрешил бывшим совладельцам Приватбанка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и ряду компаний обжаловать решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск банка к бывшим собственникам.

Верховный суд Англии не разрешил бывшим совладельцам "Приватбанка" Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и ряду компаний обжаловать решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск банка к бывшим собственникам.Верховный суд Англии отказал в удовлетворении ходатайств... о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, отмечает "Приватбанк".Суд мотивировал решение тем, что ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент.Суд обязал Коломойского, Боголюбова и компании, подававшие ходатайства, возместить судебные расходы "Приватбанка".По предложению Национального банка Украины (НБУ) и акционеров "Приватбанка" правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Государство получило 100% в капитале "Приватбанка", власти докапитализировали банк на 155 миллиардов гривен (почти $6,3 миллиарда).Затем "Приватбанк" подал в Высокий суд Лондона иск против бывших владельцев банка с требованием вернуть выведенные из банка деньги, а также погасить невыполненные обязательства по рефинансированию банка.Высокий суд Лондона в ноябре 2018 года постановил, что рассмотрение иска не находится в юрисдикции суда.В свою очередь Апелляционный суд Англии и Уэльса в октябре 2019 года вынес решение в пользу "Приватбанка". Суд удовлетворил апелляционную жалобу по всем пунктам, полностью отменив решение Высокого суда Лондона.Апелляционный суд постановил, что "Приватбанк" имеет достаточно оснований для судебного разбирательства по иску о полном возмещении $1,9 миллиарда и процентов ($3 миллиарда), а судебный приказ об аресте активов бывших собственников остается в силе."Таким образом, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск "Приватбанка" в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 миллиардов, которые требуются в производствах", — заключает "Приватбанк".