Президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский заявил, что надевать на собак обычные медицинские маски, предназначенные для использования человеком, опасно, так как их конструкция не подходит для животных.

Президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский заявил, что надевать на собак обычные медицинские маски, предназначенные для использования человеком, опасно, так как их конструкция не подходит для животных. Он пояснил, что для собак не разработаны специальные маски, в которых они могут свободно дышать, а короткомордые собаки, такие, как английские и французские бульдоги, могут в них задохнуться.Кроме того, по словам специалиста, заставить собаку носить медицинскую маску сложно, для этого могут понадобиться месяцы дрессировки.Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 люди по всему миру, в том числе, и в России, стали защищать своих домашних питомцев с помощью медицинских масок, несмотря на то, что ученые пока не пришли к окончательному выводу относительно того, что коронавирус передается домашним животным, напоминает телеканал "Москва 24".Как выяснилось в ходе эксперимента, самые уязвимые к COVID-19 животные — кошки. При этом из всех испытуемых зверей быстрее других заражались хорьки, однако на состоянии их здоровья вирус никак не сказался.В свою очередь, декан ветеринарно-биологического факультета Московской государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. По ее мнению, это может привести к стрессу животного, что может сказаться на его здоровье.На фоне распространения коронавируса появилось множество объявлений о сдаче в аренду собак для прогулок во время режима самоизоляции. Предприимчивые "любители животный" назначают цену до 1 000 за час и до 5 000 рублей залога.