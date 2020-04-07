На Пулковском шоссе днем произошло серьёзное ДТП. Иномарка врезалась в автобус в тот момент, когда из него собирались выходить пассажиры. В результате аварии пострадал водитель иномарки, его с травмами скорая увезла в больницу.

На Пулковском шоссе днем произошло серьёзное ДТП. Иномарка врезалась в автобус в тот момент, когда из него собирались выходить пассажиры. В результате аварии пострадал водитель иномарки, его с травмами скорая увезла в больницу.Как сообщили очевидцы, легковушка ехала в попутном направлении в сторону Петербурга. После удара в автобус иномарку зацепила еще и фура. В итоге оказалась смята вся передняя часть авто до лобового стекла. Повреждения получил и автобус. Пассажиры и водитель общественного транспорта не пострадали. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту происшествия.Последняя авария была зафиксирована в городе накануне вечером. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", в Невском районе легковушка врезалась в остановку общественного транспорта. В этот момент там дожидались автобуса двое молодых людей. Они чудом успели отскочить в сторону. Водитель пострадавшего автомобиля рассказал, что на перекресток выехал на зеленый сигнал светофора, но тут же получил удар в левый борт от серебристого "Фольксвагена". Сразу остановиться не смог и по инерции влетел в остановку. Водитель немецкого автомобиля свой манёвр объяснил тем, что просто "задремал за рулем".Отметим, что карантин освободил московские дороги от вечных пробок и аварий. В последний день марта загруженность столичных дорог снизилась на 50%, а за последние три недели на 75%. Почти на 80% стало меньше ДТП.