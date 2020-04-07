О сокращении режима нерабочих дней пока говорить рано. Так на вопрос президента России Владимира Путина на совещании по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института Микроб Роспотребнадзора Владимир Кутырев. По его словам, меры ограничения дадут результат примерно через неделю.

О сокращении режима нерабочих дней пока говорить рано. Так на вопрос президента России Владимира Путина на совещании по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев. По его словам, меры ограничения дадут результат примерно через неделю. Тогда к этому вопросу можно будет вернуться вновь.Владимир Кутырев на видеоконференции с экспертами-вирусологами отметил, что сейчас рост заболеваемости продолжается. Это связано с тем, что инкубационный период у коронавируса в отличие от гриппа составляет не 2-3 дня, а до 14 суток.Директор "Микроба" подчеркнул, что сейчас важно продолжить меры по ограничению контактов, в том числе и рабочих, для граждан. Это, по мнению ученого, одно из важнейших условий для разрыва эпидемиологических цепочек и эпидпроцессов.Президент Путин проводит совещание в режиме видеоконференции из подмосковной президентской резиденции в Ново-Огареве. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24". Открывая видеоконференцию, глава российского государства подчеркнул, что пик эпидемии распространения коронавируса в России еще не пройден. Он подчеркнул, что главным является сохранение жизней людей и их здоровья. Поэтому он решил узнать мнение профессионалов о том, можно ли сократить количество не рабочих для предприятий дней.При этом Путин обыграл шутку о том, что с началом пандемии коронавируса все интернет-политологи переквалифицировались в специалистов по вирусологии. Путин подчеркнул, что собрал настоящих профессионалов для того, чтобы узнать их прогнозы на ближайшее время.Путин поставил задачу максимально быстрого восстановления экономической активности в России. Как только это станет возможным по эпидемическим показателям. При этом президент призвал учесть опыт других стран и не учиться на своих новых ошибках.Пока в России нерабочими днями объявлен период до 30 апреля. На 7 апреля отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Их число превысило впервые тысячу пациентов в сутки. Тем не менее, России удалось избежать взрывного роста заболевших. За сутки заболевших стало больше на 1154 человека. Общее число пациентов с диагнозом "коронавирус" составило 7 тысяч 497 человек. Для 58 человек заболевание оказалось фатальным. В то же время от заболеания успешно избавились 494 пациента. При этом только четыре региона из 85 в России не имеют на своей территории ни одного случая инфицирования. Среди лидеров по заболеванию – Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В Россию, как показало исследование, коронавирус был завезен более чем из 70 стран.