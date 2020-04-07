Организаторы ралли-марафона Шелковый путь в лице руководителя Владимира Чагина выражают надежду, что им все-таки удастся избежать коррективов в сроках его проведения из-за пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса продолжает влиять на спортивные события, отменять и переносить их, а также ставить под сомнение проведение тех, которые намечены на более поздние даты.Однако организаторы ралли-марафона "Шелковый путь" в лице его руководителя Владимира Чагина выражают надежду, что им все-таки удастся избежать коррективов в сроках. Как правило, гонка проходит на территории трех стран: России, Китая и Казахстана, но в этом году проведение планируется только в РФ."Из-за сложившихся обстоятельств проведение гонки стало возможным только в России, — признается Чагин в эфире Instagram-аккаунта оргкомитета "Шелкового пути". — Верим, что гонку удастся провести в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. Пускай и в усеченном варианте".Напомним, что ралли-марафон планируется провести со 2 по 11 июля. Старт гонки намечен на третье июля в Москве на Красной площади, а финиш — 11 июля в Казани.