Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что второй раунд прямых платежей федерального правительства американцам серьезно рассматривается на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что второй раунд прямых платежей федерального правительства американцам "серьезно рассматривается" на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters."Мы вполне можем провести второй раунд прямых (выплат), — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции. — Это совершенно серьезно рассматривается".В конце марта Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики в размере $2,2 триллиона.В качестве поддержки в условиях карантина США планируют выплаты населению в размере около $1200 на человека.Американская экономика в марте лишилась 701 тысячи рабочих мест. Безработица подскочила с 3,5% до 4,4%, достигнув самого высокого уровня с августа 2017 года.По оценкам Morgan Stanley, экономика США в этом году сократится на 5,5%, что станет самым резким спадом с 1946 года. Во II квартале ожидается падение ВВП на 38%.