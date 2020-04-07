В Судьбе человека – продолжение разговора с Еленой Воробей, чьи искрометные выступления заставляют смеяться миллионы телезрителей. На долю же самой актрисы и ее дочери Сони выпало немало тяжелых испытаний. Как из них выкарабкивалась актриса, которая называет себя теперь железной лапой?

В "Судьбе человека" – продолжение разговора с Еленой Воробей, чьи искрометные выступления заставляют смеяться миллионы телезрителей.На долю же самой актрисы и ее дочери Сони выпало немало тяжелых испытаний. В предыдущем выпуске программы она рассказала об операции, которую пришлось делать дочке в Германии, в то время как Елена была вынуждена выступать и веселить публику.Призналась она и в непростых отношениях с дочерью, которые были у них ранее. Трудности сплотили семью, и теперь мать и дочь пришли к полному взаимопониманию.Однако жизнь продолжала наносить удары, которые актриса выдерживала благодаря железному, по ее признанию, характеру, и конечно же, чувству юмора.Елена вспоминает о потере отца Сони, который после трагического случая был в коме 9 месяцев, а потом скончался. В роковой для актрисы 2016-й не стало мамы Елены Воробей.И в тот же год ушел из жизни еще один близкий друг, который сыграл важную роль в профессиональной жизни актрисы."Три года назад произошло все и сразу", — вспоминает она.Елена признается, что у нее была сильная депрессия, которая не проходила год, и она обратилась к психологу, была на таблетках, без которых тогда бы не выкарабкалась."Но я сказала себе: я сильный человек. И я должна справиться. Я сама желала оставаться сильной при любых обстоятельствах", – рассказывает актриса.Даже вспоминая те трагические события, Елена умудряется перестраиваться на легкий лад и самоиронию."У меня железные нервы, железный характер, про меня говорят, что "звон моих яиц слышен из-за угла", — иронизирует актриса и добавляет, что после перелома руки у нее еще и "железная лапа".Воробей вспоминает, как во время выступления в подмосковном Ногинске сломала руку, а после операции стала думать: "Чтобы ситуацию разрядить, надо ее высмеять"."Будет шрам, а как с ним уживаться?" – вспоминает актриса свои мысли. Тогда она решила "покрыть" его татуировкой и стала думать, какую надпись нанести?Одним из ироничных вариантов был "Рукинск" — в противовес названию города Ногинска, где это произошло.Воробей кинула клич в соцсетях, предложив поклонникам присылать смешные надписи для татуировки. Тогда, вспоминает Елена, она и поняла, что пошла на поправку, и ее состояние выравнивается.Что сказала бы после всех выпавших на ее долю испытаний нынешняя Елена Воробей себе, маленькой девочке? Как дочь Соня перенесла смерть отца и бабушки?Как появилась знаменитая миниатюра "Возьмите меня" с Юрием Гальцевым, и кто помогал актрисе в самом начале ее карьеры?Об этом — откровенный разговор Елены Воробей и Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".