Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии коронавируса, передает Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии коронавируса, передает Reuters.В то же время специалисты ВОЗ призвали не снимать ограничительные меры слишком рано, заявил представитель организации."Одна из самых важных частей — не снимать меры слишком рано, чтобы не снижались темпы борьбы с вирусом", — заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге."Это похоже на то, что вы больны сами, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано бежите, вы рискуете снова заболеть, и у вас возникнут осложнения", — добавил он.Ранее сообщалось, что Австрия первой из европейских стран заявила о планах снятия ограничительных мер, которые были введены для сдерживания вспышки коронавируса.Власти страны заявили, что преодолели связанный с коронавирусом кризис, хотя в стране недавно были расширены ограничительные меры и введено обязательное требование о ношении лицевых масок.Австрия ввела строгие ограничительные меры три недели назад: в стране были закрыты школы, бары, рестораны, театры, магазины с товарами не первой необходимости и другие общественные места.