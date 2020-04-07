Всемирная организация здравоохранения включила российскую вакцину от коронавирусной инфекции в список перспективных. Это пока единственная российская разработка в перечне.

Всемирная организация здравоохранения включила российскую вакцину от коронавирусной инфекции в список перспективных. Это пока единственная российская разработка в перечне.Вакцина была создана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства. Там пояснили ТАСС, что речь идет о кандидатной вакцине, представляющей собой "рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2".Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в России в ФМБА созданы три прототипа вакцины, сейчас они проходят испытания на мышах. Также вакцина разрабатывается и государственным научно-исследовательским центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Здесь также начались испытания на животных, включая низших приматов.Также таблетки от коронавируса разработаны в Университете Северной Каролины. Они оказали свою эффективность в опытах на мышах и культурах человеческих клеток. Клинические испытания нового препарата начнутся до конца весны.По данным на 7 апреля, коронавирусом во всем мире заразились 1,21 миллиона человек, почти 67,6 тысячи человек скончались.