Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы на жилых территориях снизилась на 30-70% по сравнению с рабочими днями год назад благодаря уменьшению трафика и режиму самоизоляции, сообщили в Мосэкомониторинге.

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась на 30-70 процентов по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря режиму самоизоляции, который москвичи соблюдают из-за пандемии коронавируса.Интенсивность движения автотранспорта снизилась на 62 процента, что также повлияло на улучшение атмосферы. Как сообщили РИА Новости в Мосэкомониторинге, в часы пик практически нет роста загрязнения, а концентрации оксида азота в четыре раза ниже, чем в обычные дни. Снижение отмечено на всех станциях мониторинга — вблизи автотрасс и на жилых территориях.Как сообщалось ранее, после введения всеобщего карантина в Венеции очистилась вода в каналах, там появились утки и лебеди.